Messi treina mas é dúvida na Argentina para o jogo com o Peru

Na seleção da Argentina, Leo Messi é a grande dúvida para o jogo frente ao Peru, marcado para quarta-feira em Lima. O astro de 36 anos tem passado por alguns problemas físicos ao longo das últimas semanas, que o fizeram falhar vários jogos do Inter Miami, mas treinou sem limitações às ordens do selecionador Lionel Scaloni e irá viajar com o resto do grupo. No entanto, ainda não é certo que venha a ser titular. Nas sessão da manhã de ontem, Leo iniciou os trabalhos no ginásio e subiu posteriormente ao relvado, onde realizou exercícios com bola.

No último jogo, diante do Paraguai em Buenos Aires, o camisola 10 foi lançado apenas na segunda parte, aos 53’, entrando para o lugar de Julián Álvarez, que fez dupla no ataque com Lautaro.