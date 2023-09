Otamendi e Di María 'entubados': Argentina com cuidados redobrados na Bolívia

Mac Allister

Vai ser um verdadeiro desafio para a seleção da Argentina jogar em La Paz, amanhã, pelas 21h00 [hora portuguesa]. A campeã do Mundo vai defrontar a Bolívia - a mais de 3.600 metros de altitude - e os jogadores até já receberam tubos de oxigênio de maneira a facilitir a aclimatização.O duelo, de qualificação para o Mundial de 2026, requer esforço e precauções redobradas da parte do plantel e, nomeadamente, dos benfiquistas Ángel Di María e Nicolás Otamendi. Após a vitória, por 1-0, frente ao Equador, este é o segundo jogo da dupla antes de regressar a Lisboa. Só o central é que foi titular no primeiro.Mac Allister fez questão de partilhar uma imagem sua com um tubo de oxigênio nas 'stories' do Instagram. "Nos bastidores", gracejou o médio argentino do Liverpool.