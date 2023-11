O Egito, de Rui Vitória, iniciou esta quinta-feira da melhor forma a qualificação para o Mundial'2026, com uma goleada sobre o Jibuti por 6-0.





No Cairo, um póquer do jogador do Liverpool Mohamed Salah (17', 22', de penálti, 48' e 70 minutos) e dois golos de Mostafa Mohamed (73') e Trezeguet (89') garantiram o triunfo expressivo para a equipa de Rui Vitória, na ronda inaugural do Grupo A, que lidera isolado, provisoriamente, com três pontos.Na próxima jornada o Egito defronta a Serra Leoa, fora, que empatou hoje sem golos frente à Etiópia. Já o Jibuti recebe a Guiné Bissau, que só joga a jornada inaugural amanhã, frente ao Burkina Faso.