A mensagem de parabéns de Villas-Boas para Mourinho: «Melhor do que mil dias de estudo...»

José Mourinho celebra esta quinta-feira 60 anos , data que André Villas-Boas, que trabalhou com o 'Special One' em clubes como Chelsea ou FC Porto, não quis deixar passar em branco. Através de uma curta mensagem nas redes sociais, o candidato à presidência dos dragões em 2024 destacou o "grande professor" que teve."Melhor do que mil dias de estudo diligente, é um dia com um grande professor. Feliz 60.º aniversário, José Mourinho", escreveu Villas-Boas, numa publicação onde recordou vários momentos que ambos partilharam.