Abel lamenta derrota do Palmeiras na Libertadores: «Começámos a preparar o jogo há dois dias...»

Abel Ferreira lamentou, na madrugada desta quarta-feira, a derrota do Palmeiras diante do Athletico Paranaense (0-1) de Luiz Felipe Scolari na 1.ª mão das 'meias' da Libertadores - que colocou um ponto final na série de 16 jogos sem perder do verdão na prova -, frisando que o tempo que o adversário teve para preparar o encontro foi determinante."Trabalhámos muito para estarmos nesta fase. Este é um adversário qualificado que se preparou bem para este jogo, conseguiu queimar umas gorduras, como diz Scolari. Teve uma semana limpa para preparar só o jogo, nós começámos a prepará-lo há dois dias, e isso foi uma vantagem para o adversário. Com os recursos que temos, vamos preparar os nossos jogadores para estarem no topo nas duas competições [Libertadores e Brasileirão]. Temos ambições muito altas e é para isto que trabalhamos na nossa vida, para estarmos nas decisões", frisou o treinador português.A 2.ª mão da eliminatória tem data marcada para 7 de setembro, no Allianz Parque, a partir das 1h30 (hora portuguesa).