Cristiano Ronaldo estreia-se na Arábia Saudita: siga o Al Nassr-Al Ettifaq

há 1 horas 16:10

Aí está a estreia tão aguardada!

Boa tarde! Após cumprir os dois jogos de castigo que transitaram da passagem pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo estreia-se hoje oficialmente com a camisola do Al Nassr. Frente ao Al-Ettifaq e com casa cheia, o craque português, de 37 anos, voltará a ser o centro das atenções em Riade depois de ter brilhado com um bis no jogo de estrelas diante do PSG. Um jogo para seguir aqui!