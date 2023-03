De milhões... a tostões: o modesto valor que Ronaldinho recebe por cada jogo na Kings League

A Kings League, a liga criada por Piqué, continua a dar que falar e está a revolucionar o cenário do streaming. A competição, que conta com alguns nomes de peso como o internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández, Sergio ‘Kun’ Agüero, Carles Planas, Joan Verdú, Ibai Gómez, Victor Sánchez ou Jonathan Sorianom, tem também no seu 'cartaz' Ronaldinho Gaúcho, antigo craque brasileiro e lenda do futebol desse país que, segundo revela o 'AS', recebe um valor surpreendente por cada jogo que por lá disputa.De acordo com a mesma fonte, Ronaldinho, que atua pelo Porcinos FC, uma das equipas da Kings League, aufere apenas 70 euros por encontro. Ora, à primeira vista este valor parece baixo, mas a verdade é que o brasileiro recebe entre 10 a 15 mil euros pela sua presença no torneio.Ronaldinho, de resto, já protagonizou um dos momentos mais insólitos da competição, quando ficou 'pasmado' numa altura em que lhe explicavam a dinâmica dos penáltis