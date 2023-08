Entrada arrepiante de Marcelo resulta em deslocação total do joelho de defesa do Argentinos Jrs

Luciano Sánchez, o defesa do Argentinos Jrs que na madrugada desta quarta-feira se lesionou gravemente após sofrer uma entrada dura de Marcelo , lateral do Fluminense, enfrenta agora um tempo de recuperação de entre 8 a 12 meses, avança César Luis Merlo, jornalista da 'TyC Sports'.Segundo a mesma fonte, os exames realizados ao jogador de 29 anos revelaram que este sofreu uma deslocação total do joelho esquerdo.Nas redes sociais, Marcelo já pediu desculpa pelo sucedido: "Hoje vivi um momento muito difícil dentro de campo. Sem querer, acabei por lesionar um companheiro de profissão. Quero desejar-te a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo!", escreveu o brasileiro.Refira-se que o lance deu origem à expulsão de Marcelo, que ao aperceber-se do estado em que ficou a perna do adversário não segurou as lágrimas e deixou o relvado visivelmente abalado. A partida terminou com um empate a um golo.