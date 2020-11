Espanhóis dizem que Neymar ligou a Sergio Ramos para o convencer a ir para o PSG

Sergio Ramos está em final de contrato com o Real Madrid e surge como uma das prioridades do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O capitão dos merengues pode assinar já em janeiro por outro clube, como jogador livre, sendo que nos últimos dias o jornal espanhol 'AS' avançou que os parisienses estão dispostos a oferecer-lhe 20 milhões de euros, livres de impostos, num ccontrato de três temporadas.





Na noite de quarta-feira, no programa 'El Chiringuito', o jornalista Alfredo Duro revelou que o internacional espanhol de 34 anos recebeu um telefonema... de Neymar, com o objetivo de o tentar convencer a mudar-se para Paris. O craque brasileiro terá mesmo garantido a Ramos que, caso assine pelo PSG, tanto ele como Kylian Mbappé irão continuar no clube."Sergio, se assinares pelo PSG, quero que saibas que vou renovar no dia seguinte. E depois de mim será o Mbappé. Se vieres, vamos ganhar pelo menos duas Champions", terá dito Neymar ao central do Real Madrid, de acordo com Alfredo Duro.