Esteghlal defende Sá Pinto: «Procuraram criar polémica e provocaram-no desde o início do jogo»

O Esteghlal, equipa comandada por Sá Pinto, saiu esta sexta-feira em defesa do treinador português, que ontem, na vitória diante do Mes Kerman (3-2), foi expulso e se envolveu numa enorme confusão , onde chegou a trocar agressões no túnel de acesso aos balneários.O clube iraniano aponta a "muitos erros de arbitragem" durante a partida, frisando mesmo que estes "tiveram impacto direto no resultado do encontro", e frisou que Sá Pinto foi "provocado desde o apito inicial"."Nesta partida, houve muitos erros de arbitragem que afetaram diretamente o resultado do jogo, e o banco da equipa adversária, o Mes Kerman, provocou alguns incidentes desagradáveis ????que mudaram o rumo da partida e que levaram a esta polémica. Por essa razão, o Esteghlal esclarece:1 - Parece que alguns elementos que estavam no banco do Mes Kerman procuraram criar polémica e provocar o treinador do Esteghlal desde o início do jogo. Não é natural que, após o primeiro golo dessa equipa, um elemento do Mes Kerman tenha andado 70 metros em direção ao banco do Esteghlal para ir de encontro a Sá Pinto, algo que originou uma discussão e um primeiro aviso ao treinador.2 - A atitude do técnico do Mes Kerman e o seu confronto físico com Sá Pinto estão entre as cenas mais lamentáveis e feias do jogo, e mostram um desrespeito ao treinador da equipe visitante. Como é que um treinador deixa o seu banco de suplentes para ir atacar outro? Este comportamento não está à altura da Primeira Liga iraniana, e foi o principal motivo dos acontecimentos marginais de ontem. Curiosamente, e apesar desses insultos e dos resultados no geral, também tentam fazer com que os seus atos sejam vistos ao contrário.3 - O Esteghlal condena o comportamento feio e vergonhoso de alguns membros do Mes Kerman e agentes presentes no estádio, e condena fortemente os eventos em questão e vai fazer queixa dessas pessoas ao comitê disciplinar da Federação de Futebol. Comportamento feio e provocador é um velho truque do futebol e acontecia há décadas, mas parece que para alguns, a notoriedade é melhor do que o anonimato e eles pretendem disfarçar os seus fracassos com estes acontecimentos.4 - O presidente do Esteghlal, ontem à noite e para dar seguimento aos acontecimentos no Estádio Bahonar em Kerman, e em defesa dos direitos da sua equipa e do seu treinador, contactou de imediato o comando da polícia do país após as discussões. O Esteghlal defende totalmente o seu treinador principal, membros do staff técnico e jogadores e não permitirá que ninguém desrespeite a grande e orgulhosa família Esteghlal".