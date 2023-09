Ex-jogador do Feirense assina por quatro clubes... em menos de um mês

Visto como uma das maiores promessas egípcias da última década, Amr Warda é um nome que não é estranho no futebol português. Assinou pelo Feirense em agosto de 2017 mas, em menos de uma semana, viu-lhe ser instaurado um processo devido à acusação de assédio a mulheres de alguns companheiros do plantel, acabando por não realizar qualquer jogo pela equipa de Santa Maria da Feira. Facto é que o egípcio continua a não conseguir estar afastado da polémica e agora volta a ser notícia por ter passado por quatro clubes... em menos de um mês.Na época passada, o jogador de 30 anos disputou a Liga do Chipre por dois clubes, o Anorthosis e o Apollon Limassol. Este ano, já foi apresentado em quatro equipas diferentes, a última das quais o Pharco, do Egito, onde aparentemente irá dar continuidade à carreira.Antes, começou por se comprometer com a equipa marroquina do Raja Casablanca, mas no mesmo dia regressou ao Chipre para jogar pelo Doxa. No entanto, devido a alegados problemas com o passaporte, acabou por mudar-se para o Esteghlal, do Irão, mas, mais uma vez, acabou por não ficar devido a ... divergências com o presidente do Doxa, que também é agente de Warda. Agora, tudo indica que o egípcio vai jogar pelo Pharco, do seu país, mas só o tempo o dirá por quanto tempo...