Fenerbahçe jogou particular com o Zenit e Dinamo Kiev reage: «Sem honra, sem vergonha, sem consciência»

Como parte dos seus trabalhos de pré-temporada, o Fenerbahçe disputou este domingo um encontro de preparação diante do Zenit São Petersburgo, algo que caiu muito mal junto do Dínamo Kiev. O emblema ucraniano deixou mesmo uma publicação bastante crítica em relação aos turcos nas redes sociais e apontou diretamente o dedo ao clube de Istambul no comunicado deixado no seu site oficial.Em causa está não só o facto dos turcos darem palco a um clube do país que invadiu a Ucrânia, mas acima de tudo aquilo que sucedeu há um ano, quando fãs do Fenerbahçe entoaram o nome de Vladimir Putin no jogo diante do Dínamo . Por isso, no seu comunicado, os de Kiev começam por recordar esse incidente, chegando ao ponto de dizer que agora entendem o silêncio de então."O dinheiro ensanguentado da Gazprom mascara tudo, deixando-vos sem honra e consciência. Os mísseis russos matam ucranianos todos os dias, o mundo civilizado luta contra a agressão e assassinatos em massa, e o vosso clube aceita ofertas de patrocinadores do terrorismo", escreve o Dínamo, que na mesma nota acusa o Fenerbahçe de "ajudar assassinos a continuar a sua marcha sangrenta em solo ucraniano".A fechar, o emblema de Kiev pontua de forma bem clara. "Fenerbahçe Spor Kulübü - sem honra, sem vergonha, sem consciência. Tenham vergonha!"