Fenerbahçe condena cânticos dos adeptos sobre Vladimir Putin: «Inaceitável»

O Fenerbahçe de Jorge Jesus reagiu esta sexta-feira, em comunicado oficial, aos cânticos que os adeptos do clube turco entoaram - com o nome de Vladimir Putin - durante o jogo da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Dínamo Kiev.Numa longa nota publicada no site oficial, o Fenerbahçe considerou que os jogadores do clube foram provocados, mas frisou que, ainda assim, o comportamento dos adeptos é "inaceitável"."Divulgamos este comunicado em reação a um incidente ocorrido durante o jogo frente ao Dínamo Kiev, realizado no nosso estádio no âmbito da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e no qual se ouviram manifestações que em nada refletem as atitudes do nosso clube, após um golo da equipa adversária"."O Fenerbahçe sempre teve o cuidado – e vemos isso como nossa responsabilidade – de promover a conscientização, tanto no nosso próprio país como no Mundo, para quaisquer questões sociais e humanitárias que se enquadrem na nossa esfera de influência"."O Fenerbahçe foi o primeiro clube a reagir no início da guerra, a 24 de fevereiro de 2022"."Reiteramos mais uma vez a mensagem que temos transmitido enfaticamente em todos os nossos canais oficiais de comunicação: guerra não é bravura, é covardia"."Além disso, um dos melhores exemplos da nossa sensibilidade neste assunto é o jogo "Futebol pela Paz" com o Shakhtar Donetsk, que realizámos no nosso estádio em abril para reunir material e contribuir moralmente para a paz na Ucrânia. Apoiamos os ucranianos de todas as maneiras possíveis e chegámos a hospedá-los no nosso país por dias a fio"."A postura e abordagem do Fenerbahçe sobre este assunto são conhecidas do público geral desde o início"."Depois de um golo aos 58 minutos do jogo de ontem, alguns jogadores da equipa adversária, em especial um guarda-redes suplente que já jogou por uma equipa rival no nosso país, assumiram um comportamento provocativo que indignou alguns adeptos e provocou uma reação que durou uns meros 20 segundos no decorrer de um jogo de duas horas"."Seja qual for o motivo, o Fenerbahçe considera a reação vinda das arquibancadas inaceitável"."No entanto, caluniar todos os nossos adeptos e atribuir ao Fenerbahçe a responsabilidade por um incidente que de forma alguma representa as atitudes ou valores do clube não é uma abordagem justa nem equitativa"."Neste sentido, condenamos qualquer insinuação do envolvimento do nosso país ou do Fenerbahçe neste incidente"."Aproveitamos para relembrar mais uma vez ao público a posição do Fenerbahçe, que defende que desporto e política devem estar sempre separados um do outro".