Adeptos do Fenerbahçe entoam nome de Vladimir Putin durante jogo com o Dínamo Kiev

Os adeptos do Fenerbahçe protagonizaram esta noite uma cena absolutamente lamentável durante o encontro com o Dínamo Kiev, quando, em jeito de 'vingança' pelo facto dos ucranianos terem marcado, começaram a entoar o nome de Vladimir Putin. A ação começou num dos lados do estádio e rapidamente milhares gritaram o nome do presidente russo...