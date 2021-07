Gattuso aponta à Serie A onde "está o topo": «Eu também tinha de lá estar»

Os rumores em torno de Gattuso parecem ter chegado ao fim. O treinador afirmou que "volta em breve quando surgirem mais oportunidades", depois de, nos últimos meses, ter sido técnico da Fiorentina durante menos de quatro semanas (e sem sequer treinar a equipa), e ter visto o seu nome associado ao Tottenham, em negociações que acabariam por cair por terra depois de alguns comentários que o italiano terá feito... ainda nos tempos de jogador.





"Tive de aceitar uma história que me magoou mais do que qualquer derrota", começou por dizer em entrevista ao 'Il Messaggero', acerca dos rumores que o tiraram do Tottenham. "Sobre a questão da Fiorentina, é melhor não falar. É inútil acrescentar outros detalhes. A outra história [do Tottenham], por outro lado, ainda está em aberto porque não a consigo esquecer. A deceção foi gigante. Descreveram-me de maneira diferente à que sou, e não havia nada que eu pudesse fazer. Lamento não ter tido a oportunidade de me defender, de explicar que aquilo que as pessoas em Inglaterra disseram não é aquilo que eu sou".Numa altura em que as redes sociais foram um dos principais 'inimigos' de Gattuso, o italiano confessa: "Aconteceu tudo num momento em que ninguém quer ver os perigos da Internet. Nas redes sociais é possível dar força a qualquer mentira. Não tenho perfil lá e não quero ter".Questionado acerca do seu futuro, o técnico, ex-Nápoles, promete "voltar em breve" e, quem sabe, à Serie A: "Volto em breve. Estou à espera para recomeçar e para estudar, vou-me atualizar. Veremos quando surgirem oportunidades. Também estou pronto para uma seleção nacional. Espero uma grande competitividade na Serie A este ano, há grandes nomes nos bancos: a Lazio é a equipa que mais sentirá a mudança de treinador. Mourinho irá corrigir taticamente a Roma. A Juventus continua a ser a equipa mais forte, o retorno de Allegri muda muito. O Inter vai mudar pouco, e o Milan leva vantagem com a permanência de Pioli, apesar da 'derrota' Donnarumma. Spalletti é uma garantia para o Nápoles, e a Atalanta deve ser tida como um exemplo. Na Serie A já está o topo, eu também tinha de lá estar", rematou.