Durou menos de um mês: Gattuso nem 'pôs as mãos na massa' e pode deixar Fiorentina

Menos de um mês depois de ter assumido o comando técnico da Fiorentina, Gennaro Gattuso pode mesmo estar de saída. O treinador italiano, segundo avança a 'Gazzetta dello Sport', está insatisfeito com a política de transferências da equipa, e com o falhanço em trazer dois dos jogadores que pediu: Sérgio Oliveira e Gonçalo Guedes.





De acordo com a mesma fonte, a Fiorentina considerou excessiva a avaliação do FC Porto por Sérgio Oliveira, uma vez que os dragões pediam pelo menos 20 milhões de euros para realizar o negócio. Jorge Mendes também se deslocou a Itália para tentar finalizar as negociações, um processo que está num impasse. A equipa 'viola' terá dado autorização a Gattuso para negociar com jogadores de perfil importante, mas com outras características, mais jovens, e mais em conta para os cofres do clube do que o médio do FC Porto, de 29 anos.A imprensa italiana afirma que a relação entre o treinador e o presidente está bastante comprometida, e que apenas uma grande reviravolta nos acontecimentos relacionados ao mercado conseguiria estabelecer a normalidade. As próximas horas serão decisivas no desfecho da 'novela'.