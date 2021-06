Jorge Mendes foi a Itália reunir-se com alguns clubes em Milão

A 'Sky Sport Italia' revela que Jorge Mendes esteve ontem em Itália, mas não foi para discutir a continuidade, ou não, de Cristiano Ronaldo na Juventus.





Segundo o canal, o empresário visitou Milão, onde se encontrou com responsáveis do Milan, do Inter, da Fiorentina e do Monza.Jorge Mendes terá discutido com o Milan a situação de Rafael Leão e com a Fiorentina pormenores em torno do negócio a envolver Sérgio Oliveira. Os 'viola' querem o internacional do FC Porto, mas consideram os 20 milhões de euros pedidos pelo clube português um valor demasiado alto.O empresário terá também reunido com os diretores desportivos do Inter, Piero Ausilio, e do Monza, Adriano Galliani, sobre Dany Mota.