Guerra Zambrano-Benedetto continua: «Levei um banano... Não estava à espera»

Na Argentina o duelo entre Zambrano e Benedetto, que trocaram agressões no intervalo do Boca Juniors-Racing (0-0), segue na ordem do dia. E agora o combate continua nas redes sociais e meios de comunicação social.

Recorde-se que Carlos Zambrano e Darío Benedetto aproveitaram o intervalo do encontro para ter uma discussão bem intensa. De resto, Zambrano tinha marcas visíveis da agressão, com o rosto bastante inchado, ao passo que Benedetto apresentava uma lesão no pescoço.

"Ficamos a olhar quando cruzam e não fazemos nada. Vamos sofrer um golo, seu idiota", disse Benedetto a Zambrano, fazendo tudo descambar.

1er Round Tuchel vs Conte.

2do Round Zambrano vs Benedetto.





Ambos foram castigados pelo clube e optaram por abordagens diferentes ao sucedido. Começamos pelo peruano Zambrano, que falou ao 'Diario Trome', do seu país natal, não deixando nada por dizer.

"Levei um banano... Não estava à espera. Os nossos colegas agarraram-nos de imediato. Ele pediu-me desculpas no balneário e eu tive de me conter. Não sou muito de ver as notícias que se publicam na Argentina, porque prefiro estar tranquilo e nem sei o que se disse sobre o assunto", atirou.

Já Benedetto, o homem que espoletou toda a situação, continua a meter achas na fogueira. Marcelo Valeri, representante do avançado, utilizou as redes sociais para lançar alguns dados sobre o jogador que parecem servir para mostrar a importância que tem no clube.

"105 jogos, 57 golos, 4 títulos. [QLCCQ: Que la cuenten como quieran] Digam o que quiserem...", escreveu Valeri.