Hazard: «Descansei durante dois ou três anos»

Ainda com o futuro por decidir depois de confirmada a saída do Real Madrid , Hazard reconheceu na Bélgica, onde foi homenageado, que os últimos anos foram difíceis."Nos últimos tempos li muitas coisas sobre mim e muitas mentiras. Sei que esperavam que vos desse respostas [sobre o futuro] mas não as tenho. Digo-vos com toda a certeza que continuo a ser capaz de ser futebolista profissional. O meu corpo aguenta. Descansei durante dois ou três anos, tenho energia", disse.Hazard representou o Real Madrid durante quatro temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, dois campeonatos, outras tantas supertaças espanholas e ainda uma Taça do Rei.