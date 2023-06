Real Madrid anuncia saída de Eden Hazard

O Real Madrid anunciou este sábado, em comunicado, que Eden Hazar está de saída no final da época, visto que ambas as partes concordaram em avançar para a rescisão contratual um ano antes do previsto, uma vez que o internacional belga estava vinculado ao clube até junho de 2024."O Real Madrid e Eden Hazard chegaram a acordo para que o jogador deixe o clube a partir de 30 de junho de 2023", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais, na qual o clube espanhol deseja ainda "muita sorte" ao jogador e a toda a família nesta nova etapa.Hazard, recorde-se, representou o Real Madrid durante quatro temporadas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, dois campeonatos, outras tantas supertaças espanholas e ainda uma Taça do Rei.