IFFHS: Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre a nível internacional

A IFFHS publicou, esta segunda-feira, um estudo onde apurou que Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre a nível internacional, no que diz respeito tanto a competições de clubes quanto de seleções.O internacional português e capitão da Seleção Nacional, atualmente sem clube mas muito perto de rumar ao Al Nassr , apontou 152 tentos em competições internacionais de clubes e 118 por Portugal, somando um total de 270 golos.Lionel Messi, o segundo colocado, tem menos 35 golos no total: marcou 137 a nível de clubes e 98 ao serviço da seleção argentina.Lewandowski fecha o pódio, numa lista que conta com 27 jogadores e alguns que já não estão no ativo: Gerd Muller, Raúl, Ali Daei e Puskas aparecem em destaque, num ranking que também conta com Eusébio, que aparece na última posição com um total de 100 golos, 59 por clubes e 41 na Seleção Nacional.Nota ainda para a presença de Sunil Chhetri, avançado de 38 anos que em 2012 chegou a rumar ao Sporting, tendo jogado na equipa B dos leões.