CBS avança que Cristiano Ronaldo já tem exames médicos marcados no Al Nassr

A CBS avança esta segunda-feira que o Al Nassr já agendou os testes médicos de Cristiano Ronaldo. A cadeia de televisão norte-americana, que cita fonte do clube saudita, adianta ainda que as partes ultimam os derradeiros detalhes do contrato.O clube acredita que o acordo - que promete revolucionar o futebol naquela região do Mundo - está iminente e até já terá reservado alojamento para o jogador e os seus acompanhantes.A expectativa é que o acordo esteja fechado antes da reabertura do mercado, em janeiro.