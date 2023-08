Ivan Cavaleiro convocado para a seleção de Angola

Ivan Cavaleiro foi convocado por Pedro Soares Gonçalves para a seleção de Angola, confirmando-se, assim, o desejo do jogador em representar aquele país, tal como Record adiantou em tempo oportuno. Depois de ser internacional A por Portugal em duas ocasiões, o extremo do Lille foi autorizado pela FIFA a atuar por aquele país, uma vez que cumpre todos os requisitos de uma das exceções previstas. Na lista, refira-se, constam também os nomes de Kialonda Gaspar, do E. Amadora, e de Depú, do Gil Vicente.