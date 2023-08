Ivan Cavaleiro abdica da seleção portuguesa e vai representar Angola

Ivan Cavaleiro vai jogar pela seleção de Angola, depois de Pedro Soares Gonçalves, selecionador daquele país, ter conseguido convencer o extremo a embarcar no projeto em curso.O processo foi moroso e obrigou a várias conversas entre as partes, mas o treinador acabou por conseguir explicar ao avançado ex-Benfica as razões pelas quais seria uma mais-valia para todos que este acedesse a atuar pela equipa angolana.O facto de haver nomes como Nzola, Lucas João ou Hélder Costa já envolvidos no projeto foi também um dado que facilitou esta conclusão.Este dossiê, diga-se, aguardava luz verde da FIFA, até porque Ivan Cavaleiro já havia sido internacional A por Portugal em duas ocasiões. Deste modo, foi preciso que o organismo que tutela o futebol internacional se pronunciasse e validasse este passo, algo que, entretanto, já foi consumado.Assim, Ivan Cavaleiro está disponível para ser convocado por Angola, mas não é garantido que isso aconteça já no jogo contra Madagáscar, que pode dar o acesso ao próximo CAN.