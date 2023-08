Marcelo quebra o silêncio após entrada arrepiante que lhe valeu vermelho direto

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! #M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

Depois de, na madrugada desta quarta-feira, ter protagonizado um lance arrepiante onde, ao tentar fazer um drible, acabou por pisar e fraturar a perna de Luciano Sánchez, defesa do Argentinos Jrs, Marcelo - que foi expulso de imediato e não segurou as lágrimas - recorreu às redes sociais para desejar uma rápida recuperação ao jogador."Hoje vivi um momento muito difícil dentro de campo. Sem querer, acabei por lesionar um companheiro de profissão. Quero desejar-te a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo!", escreveu o lateral brasileiro do Fluminense, numa mensagem divulgada nas redes sociais.Assim que se apercebeu do estado em que ficou a perna de Sánchez, Marcelo não conteve as lágrimas e saiu de campo visivelmente abalado. Apesar de ter ficado para segundo plano, refira-se que o encontro da Libertadores, que se disputou na Argentina, terminou com um empate a um golo.