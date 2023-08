Médico do Argentinos Jrs e a grave lesão de Sánchez: «É quase uma separação do fémur e do perónio»

Alejandro Roncoroni, médico do Argentinos Jrs, garantiu esta quarta-feira que nunca viu uma lesão como a de Luciano Sánchez, defesa do clube que, esta madrugada, se lesionou gravemente no jogo frente ao Fluminense depois de uma entrada arrepiante de Marcelo "Em 23 anos como médico nunca vi uma lesão assim. Villani (um dos médicos da seleção argentina) diz-me o mesmo. É quase uma separação do fémur e do perónio. É uma rotura cruzada anterior, posterior e é preciso ver como estão os meniscos", referiu Roncoroni em declarações à 'D Sports Radio', citado pelo 'Olé'.E acrescentou: "Será preciso fazer uma reconstrução. A recuperação [estimada] é de entre 10 a 12 meses".Refira-se que o lance deu origem à expulsão de Marcelo, que ao aperceber-se do estado em que ficou a perna do adversário não segurou as lágrimas e deixou o relvado visivelmente abalado. A partida terminou com um empate a um golo.