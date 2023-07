Oficial: Nanu reforça defesa do Samsunspor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kulübümüz en son FC Porto formasi giyen Gineli sag bek Nanu ile 2+1 yillik sözlesme imzalamistir.



Sporcumuza ve camiamiza hayirli olmasi dileklerimizle.#Samsunspor #Nanu pic.twitter.com/4h06pNSLhd — Yilport Samsunspor (@Samsunspor) July 11, 2023

Nanu foi esta terça-feira oficializado como reforço dos turcos do Samsunspor, confirmando o que Record já tinha avançado. O lateral-direito luso-guineense deixou o FC Porto e assinou por duas épocas, com outra de opção, pelo clube recém-promovido à 1.ª Liga turca.Ao serviço da equipa principal dos dragões - na qual ingressou em 2020 - o jogador, de 29 anos, disputou 21 jogos, tendo contribuido com três assistências.