Oficial: Pedro Martins deixa Olympiacos quatro anos depois

O espanhol Carlos Corberán, ex-Huddersfield Town, é o sucessor de Pedro Martins no campeão grego, sendo que o português não viu o seu nome mencionado no primeiro comunicado publicado.

Agora é oficial: Pedro Martins já não é treinador do Olympiacos. Tal comonoticiou, o técnico natural de Santa Maria da Feira deixa o comando técnico dos campeões gregos quatro anos depois de ter assumido o cargo, em 2018.Ao serviço dos helénicos, Martins, de 52 anos, conquistou três campeonatos e uma Taça da Grécia mas acabou por não resistir à eliminação da Liga dos Campeões, mesmo sendo o treinador com mais jogos disputados na história do clube . Foi também eleito o técnico do ano em 2020 e 2021.O Olympiacos havia empatado a primeira mão da 2ª pré-eliminatória da Champions em casa do Maccabi Haifa (1-1). Na segunda mão, no Pireu, o conjunto grego acabou goleado, por 4-0, perante os israelitas.