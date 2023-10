Pepa "extremamente motivado" com novo desafio no Al Ahli: «Vamos com tudo!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Filipe (@pepa_treinador)

Anunciado como novo treinador do Al Ahli do Qatar ontem, terça-feira, Pepa recorreu hoje às redes sociais para garantir que está "extremamente motivado" para o novo desafio."Pronto e extremamente motivado para este novo capítulo na minha carreira, com o Al Ahli SC. Agradeço a confiança depositada em mim para liderar este projeto, num campeonato em grande ascensão. Siga! Vamos com tudo", escreveu o técnico português no Instagram.Recorde-se que Pepa estava sem clube desde que deixou o Cruzeiro há pouco mais de um mês. No Qatar, terá como principal missão tirar o Al Ahli da zona baixa da tabela, já que o clube ocupa, atualmente, o 10.º lugar (em 12 equipas) com apenas 3 pontos somados em cinco jogos.