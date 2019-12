Quaresma ainda marca mas Basaksehir mostra ataque de fogo e goleia

O Basaksehir, adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa , goleou o Kasimpasa por 5-1, em casa, e está de volta ao segundo lugar da liga turca.O português Ricardo Quaresma ainda marcou o golo dos visitantes, de penálti, aos 66 minutos, mas nessa altura já a formação de Istambul tinha marcado os cinco golos. Demba Ba bisou, com golos aos 2' e 28', Enzo Crivelli também faturou, aos 6', e o português Jorge Fernandes mostrou que a tarde era de pesadelo para os visitantes ao fazer um autogolo aos 26'. Elia fez o 5-0 aos 63'.O Basaksehir soma agora oito jogos consecutivos sem perder e procura manter o bom momento até visitar Alvalade a 20 de novembro. A segunda mão joga-se na Turquia, no dia 27 desse mês.