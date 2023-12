Ricardo Centuríon tenta fugir à polícia, é apanhado e... testa positivo a cocaína

Ricardo Centuríon testou positivo à cocaína num teste realizado num controlo policial no bairro de Villa Soldati, em Buenos Aires, após ter tentado fugir à polícia.Segundo a imprensa argentina, quando a polícia estava a identificar os ocupantes dos dois veículos que mandou parar, o avançado fugiu, mas o carro acabou por ser intercetado. Apesar de o jogador ter testado negativo no teste do álcool, o teste de drogas teve um resultado positivo. O avançado não foi detido, mas foi notificado e viu a sua viatura ser apreendida.Ricardo Centuríon não joga desde abril, mas conta com passagens por clubes como Génova, Boca Juniors e São Paulo.Recorde-se que o jogador argentino já esteve envolvido noutros episódios. Em março de 2018 foi mandado parar pela políciae quando lhe foi exigido que fizesse um teste de álcool recusou e em dezembro de 2020 umanuma festa por jogadores do Vélez Sarsfield e o nome de Ricardo Centuríon foi um dos envolvidos.