Ronald Koeman critica Van Gaal: «Se não o consegues provar, é melhor não o dizeres...»

Van Gaal disse que Mundial'2022 estava feito para Messi ganhar e a Federação Argentina respondeu assim

A dececionante Holanda tem esta quinta-feira um importante jogo com a Grécia, em Eindhoven, tendo o seu timoneiro, Ronald Koeman, comentado as palavras de Van Gaal, o qual disse que a vitória da Argentina de Messi no Mundial foi premeditada "Houve alturas, quando dirigia o Barça, em que tinha a sensação de que o Real era mais favorecido. Mas se não o consegues provar, é melhor não o dizeres!"