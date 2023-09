Van Gaal diz que o Mundial'2022 estava feito para Messi ganhar: «Foi premeditado»

Louis van Gaal acredita que o Mundial'2022 foi conduzido propositadamente para que a Argentina e Lionel Messi chegassem ao título. O antigo selecionador holandês - que comandou a Laranja Mecânica no Qatar e foi eliminado precisamente pelos sul-americanos nos quartos de final, após penáltis - considerou que a intenção sempre foi dar ao agora avançado do Inter Miami o seu primeiro título mundial."Quando vês como a Argentina marcava os seus golos e depois como nós o fazíamos... alguns argentinos passaram das marcas e não foram sancionados. Por essa razão, acho que tudo foi premeditado. O que quis dizer com isto? Refiro-me a tudo o que disse. Que Messi tinha de ser campeão do Mundo? Sim, acho que sim", disse o treinador à 'NOS', da Holanda, à margem da gala da Eredivisie Awards 2022/23.