Ronaldo: «Romário obrigava os mais jovens a limpar-lhe as chuteiras, era um filho da p...»

Ronaldo Nazário partilhou algumas memórias que viveu durante a sua carreira, com destaque para um episódio insólito que aconteceu ao lado de Romário. Em conversa com Christian Vieri e Cassano, no canal da Twitch 'Bobo TV', o antigo avançado brasileiro lembrou o dia em que este lhe tentou roubar o "lugar no onze inicial"."Aprendi muito com o Romário e com o Bebeto. Foram uma inspiração para mim, apesar do Romário ser um filho da p... porque obrigava os jogadores mais jovens a limpar as chuteiras dele ou a trazer-lhe café", confessou Ronaldo entre risos.Depois, fez uma retrospetiva a 1997, um dos anos em que partilhou o balneário da seleção brasileira com o 'baixinho'. "Nessa altura eu já era um jogador importante. Já tinha conquistado a Bola de Ouro e durante um treino para a Copa América, o Romário virou-se para mim e disse: 'prepara-te que hoje vamos sair à noite!'. Ele tinha preparado uma escada para passarmos por cima do muro do hotel, e havia um táxi do outro lado à nossa espera. Voltámos às 5 da manhã. No dia seguinte eu estava exausto no treino. Percebi que ele tinha feito isso de propósito para me cansar e tirar-me o lugar no onze inicial", contou.