Rússia: Tomás Tavares estreou-se pelo Spartak Moscovo com vitória

Tomás Tavares fez a estreia ao serviço do Spartak Moscovo esta quarta-feira, numa vitória fora de portas na Taça da Rússia diante do Lokomotiv, por 1-0.O lateral português que se transferiu do Benfica a 24 de janeiro entrou aos 88 minutos em campo na capital russa para segurar a vantagem.O único golo do encontro foi apontado por Danil Prutsev, ao minuto 16. Do lado oposto estava o também ex-Benfica Germán Conti, que não saiu do banco.