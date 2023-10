Stoichkov ao ataque: «Van Gaal? Nem sequer quero dizer o nome dele em voz alta»

Hristo Stoichkov cruzou-se com Louis Van Gaal no Barcelona durante apenas uma época (1997-1998), mas o antigo futebolista húngaro não tem boas recordações do técnico holandês. Depois de já ter, Stoichkov voltou ao 'ataque'.Em entrevista ao jornal 'Relevo', o jornalista questionou o antigo avançado sobre Van Gaal e... Mourinho: "O respeito que tens por Mourinho deve ser semelhante ao que tens por Louis Van Gaal, certo?" Stoichkov respondeu: "Com o Louis? Luis Fernández? Com o Lu? Olha… nem sequer quero dizer o nome dele em voz alta. Não me dá absolutamente nada. Sim, é um grande profissional. Ninguém o pode negar. Os métodos de treino, o jogo do triângulo e os treinos eram bons, mas, como pessoa, não gosto dele. Se calhar também sou uma má pessoa… Não sei. Não quero falar sobre ele. Não sei quem é ele. Também não sou muito bom em algumas coisas, mas tento ser melhor, não como ele".E prosseguiu, deixando elogios a José Mourinho: "Vamos falar de outra coisa, não dele. Ele não é ninguém na minha vida. Um falso. Um mentiroso por quem nunca perderei um minuto. Mourinho é que vale a pena, não ele".