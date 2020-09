Thiago Silva recorda momento que quase lhe custou a carreira e a vida: «Foi difícil»

Thiago Silva, que esta quarta-feira deverá estreiar-se ao serviço do Chelsea, no jogo frente ao Barnsley para a Taça da Liga inglesa, recordou um momento difícil da sua vida que quase lhe custou a carreira.





Em 2005, o internacional brasileiro chegava ao FC Porto, onde alinhou pela equipa B ainda alguns jogos antes de rumar ao Dínamo Moscovo, e os primeiros sintomas começavam a dar sinal. Já na Rússia chegou a pior notícia: tinha sido diagnostica tuberculose "Foi uma das piores experiências da minha vida. Em 2005, podia ter morrido, mas graças a Deus superei a doença e hoje posso dizer que sai vitorioso tanto a nível profissional como pessoalmente. Desde criança tinha o sonho de jogar, de ser jogador profissional e quando adoeci parecia que o sonho ia acabar. Agora posso dizer que hoje sou campeão não só no futebol, mas também na vida", explicou o central brasileiro."Graças a Deus tive forças para superar e curar-me. É difícil falar sobre isso porque traz de volta essas memórias. Recordo-me do meu último dia no hospital. O médico disse-me que eu não estava curado, que precisava de fazer uma operação aos pulmões e que minha carreira no futebol tinha acabado. Mas graças a Deus e a um especialista, aos poucos fui melhorando. Aí, pouco ao pouco, com dedicação, consegui voltar a jogar. Foi difícil", afirmou.