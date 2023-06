Votação sobre futuro de Peseiro gera polémica na Nigéria: «Federação devia pegar o touro pelos cornos»

A mais recente decisão tomada pela Federação de Futebol da Nigéria (NFF), que colocou o futuro do selecionador José Peseiro nas mãos da população através de uma votação por chamadas telefónicas , está a causar alguma polémica no país. Depois das várias críticas de antigos internacionais, desta feita foi Tijani Babangida, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais da Nigéria, a pronunciar-se sobre o assunto, considerando a situação "muito estranha"."É algo muito estranho e que nunca aconteceu na Nigéria antes. Mas já que está a acontecer, espero que quando os resultados apareçam estejam prontos para aceitarem a decisão", começou por dizer à 'Brila FM', citado pelo portal 'The Nation'.E prosseguiu: "Acho que o presidente da federação devia pegar o touro pelos cornos e tomar a decisão. Precisam de ver o que Peseiro fez até agora e perceber se consegue levar a equipa a outros voos. Assim, poderiam dar-lhe outro ano de contrato e ver o que conseguiria fazer na próxima Taça das Nações Africanas. Mostra que não fazem ideia do que estão a fazer. Conseguem imaginar a mentalidade daqueles aos quais confiámos o nosso futebol?".Babangida, de 49 anos e que enquanto jogador se destacou no Ajax, deixou ainda outra questão no ar. "É uma vergonha. Para que temos um comité executivo? O presidente devia ter debatido isso para chegarem a uma decisão. Os adeptos também vão decidir o substituto [caso Peseiro saia]?", rematou.Recorde-se que a Nigéria, sob o comando de Peseiro, garantiu há cerca de uma semana a qualificação para a CAN de 2023.