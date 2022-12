Weghorst lembra confusão com Messi: «Agora pelo menos sabe o meu nome, já é positivo»

Jogador que acabou por ficar famoso mundialmente por ter sido alvo da fúria de Leo Messi no final do Argentina-Holanda - com o também já famoso "Para onde estás a olhar, estúpido?" -, Wout Weghorst voltou a falar do tema esta quarta-feira, depois do jogo entre o 'seu' Besiktas e o Sanliurfaspor, e não foi propriamente simpático com o avançado argentino."Para mim todos os adversários são iguais. Seja o Messi ou outro, vou sempre lutar. Respeito-o como jogador de futebol, é um dos melhores. Queria demonstrar-lhe esse respeito depois do jogo, mas ele não estava recetivo a isso. Agora sabe o meu nome pelo menos, já é positivo", atirou o avançado do Besiktas, que na partida de ontem fez um golo na vitória do Besiktas por 4-2.A cena entre ambos, recorde-se, deu bastante que falar e até levou à criação de vários produtos especiais