Messi 'picado' com holandeses na flash interview: «Para onde é que estás a olhar, estúpido?»

O capitão da seleção argentina interrompeu a entrevista rápida à Tyc Sports para colocar um membro da comitiva holandesa 'no sítio'. Lionel Messi mostrou-se 'picado' em campo com vários adversários e o mesmo foi transportado para a flash interview. "Para onde é que estás a olhar, estúpido? Vai andando", frisou o autor de um golo e uma assistência no 2-2 diante da Holanda, decidido nos penáltis (4-3).