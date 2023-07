Bayern Munique despede-se de João Cancelo: lateral regressa ao Manchester City

Danke für euren Einsatz, João #Cancelo und Daley #Blind. ?



Servus und alles Gute für eure Zukunft! pic.twitter.com/v17a7FaFSN — FC Bayern München (@FCBayern) June 30, 2023

O Bayern Munique despediu-se esta sexta-feira de João Cancelo, que assim regressa ao Manchester City, equipa pela qual esteve emprestado na segunda metade da temporada que agora terminou.Os bávaros optaram por não acionar a opção de compra do lateral português, que estava estipulada nos 70 milhões de euros. Desta forma, o jogador, de 29 anos, vai fazer as malas e rumar novamente a Inglaterra, onde tem contrato com os citizens até 2027.Recorde-se que Cancelo tinha sido emprestado pelo Bayern ao Manchester City em janeiro deste ano, depois de ter visto a sua relação com Guardiola deteriorar-se