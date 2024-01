Bayern Munique 'explode' em comunicado: «Não aceitamos mais afirmações falsas contra o nosso treinador»

Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund: "Werden solche unsachlichen Aussagen nicht mehr akzeptieren"



O Bayern Munique negou esta segunda-feira, através de um comunicado oficial, que Thomas Tuchel se tenha posicionado quanto à saída de Xavi do Barcelona no final da temporada . Segundo os bávaros, o treinador alemão respondeu a algumas perguntas de adeptos nos últimos dias mas nunca falou sobre o sucessor do técnico espanhol na equipa catalã."O nosso treinador Thomas Tuchel foi questionado no domingo, durante a visita de alguns adeptos, acerca da sua carreira enquanto técnico e das experiências que viveu no estrangeiro ao serviço do PSG e do Chelsea onde, naturalmente, forneceu algumas informações sobre isso durante a conversa. Respondeu também a questões gerais sobre o futebol em Espanha. Nunca falou sobre Xavi Hernández e sobre o seu sucessor [no Barcelona], tal como tem sido espalhado de maneira falsa. Não vamos aceitar mais afirmações falsas contra o nosso treinador, que chegam sempre da mesma fonte", pode ler-se no site oficial do Bayern Munique.