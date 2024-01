Xavi anuncia que vai sair do Barcelona

Após a derrota caseira do Barcelona com o Villarreal (3-5), Xavi Hernández anunciou que vai deixar o clube catalão no final da presente temporada."Quero anunciar que a 30 de junho não continuarei como treinador do Barcelona", começou por dizer. "Já tinha decidido há uns dias mas agora é o momento [de dizê-lo]. O clube precisa de uma nova dinâmica. Como culé, penso no clube, nos jogadores... os futebolistas ficarão mais tranquilos. Pensando como culé e homem deste clube, saio a 30 de junho", acrescentou."Sinto-me o principal responsável. Foi feito um bom trabalho mas o meu projeto como treinador tem de acabar a 30 de junho. Isso irá libertar os jogadores. Sinto-me bem e de alguma forma isto também me liberta", vincou Xavi, que vê neste momento o Barcelona na terceira posição na Liga espanhola, a 10 pontos do líder provisório Real Madrid.