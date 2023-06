Matthäus arrasa defesa do Bayern Munique: «A sua relação preço-qualidade é desastrosa...»

Alguns dias depois de ter informado os responsáveis do Bayern Munique de que não pretende renovar contrato , saíndo a custo zero no final da próxima temporada, a relação entre Lucas Hernández e os bávaros parece estar a deteriorar-se cada vez mais depressa, algo que não passou despercebido a Lothar Matthäus, antigo internacional alemão e lenda do clube que teceu muitas críticas à atitude do defesa francês."Vendia Lucas Hernández imediatamente. É evidente que não existe mais carinho no clube por ele. A sua relação preço-qualidade é desastrosa, se tivermos em conta todo o seu percurso", referiu Matthäus à 'Sky Sports'.E concluiu: "A sua mentalidade sempre esteve em campo, mas também se lesionou várias vezes e sempre durante muitos meses. Podes ter isso em conta enquanto jogador e seres fiel ao clube durante mais tempo...".Lucas Hernández, refira-se, passou boa parte da sua formação no Atlético Madrid, antes de trocar, em 2019, os colchoneros pelo Bayern Munique a troco de 80 milhões de euros.