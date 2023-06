Lucas Hernández quer ir embora do Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Hernández, defesa francês de 27 anos, informou o Bayern Munique que não pretende renovar o contrato que tem com o clube bávaro e que termina dentro de um ano. Após quatro épocas ao serviço do gigante alemão, o jogador considera que é altura de mudar de ares e já terá sido informado que o PSG vai tentar a sua contratação. O Bayern pretende 60 milhões de euros pelo defesa.

Em sentido inverso, os responsáveis do clube bávaro continuam a tentar resgatar o médio Sofyan Amrabat, da Fiorentina. Depois de perceberem que não conseguiriam contratar o inglês Declan Rice, que vai seguir para o Arsenal, os diretores do Bayern apostam forte no marroquino de 26 anos, que custa 25 milhões.