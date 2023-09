Raphaël Guerreiro regressa aos treinos do Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayern Munique anunciou esta segunda-feira que Raphaël Guerreiro regressou aos treinos. O internacional português, que chegou a custo zero no mercado de transferências,e, por isso, ainda não se estreou com a nova camisola.Recorde-se que a distinção muscular impediu Raphaël Guerreiro de entrar nos convocados de Roberto Martinez para os jogos de qualificação da Seleção Nacional realizados em setembro.