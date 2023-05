Tuchel e o futuro de João Cancelo: «Ainda não conversámos, mas eu adoro-o»

Thomas Tuchel abordou esta sexta-feira o futuro de João Cancelo, emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique até final da presente época. O técnico dos bávaros revelou que o assunto ainda não foi discutido, mas não fechou a porta à permanência do internacional português na Baviera."Ainda não conversámos, mas tenho a impressão de que ele se sente muito confortável [no Bayern]. Ainda assim, no final, todas as partes estão envolvidas numa transferência por empréstimo. Isto ainda não foi decidido, nem sequer discutido, mas eu adoro-o. As suas qualidades e vontade de treinar são únicas. Penso que ele ainda tem espaço para fazer parte da equipa, mas, em termos do coração, do desejo e do potencial, é ótimo", referiu Tuchel, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o Leipzig (17h30).Recorde-se que João Cancelo falou recentemente sobre o seu futuro , garantindo querer estar numa equipa que lhe permita evoluir.