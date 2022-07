Borussia Dortmund revela que tumor de Haller é maligno: avançado vai fazer quimioterapia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Borussia Dortmund revelou, este sábado, que o tumor nos testículos que recentemente foi diagnosticado a Sebastian Haller é maligno. O avançado terá de ser submetido a sessões de quimioterapia."Sébastien Haller receberá o melhor tratamento possível. As chances de recuperação são muito boas. Desejamos muita força e otimismo a ele e à família, e estamos com eles durante este momento difícil. Pedimos a compreensão pelo facto de não divulgarmos nenhum detalhe médico sobre o tratamento de Haller além das informações já mencionadas", escreveu o clube alemão em comunicado oficial.Haller, recorde-se, concluiu a primeira etapa do tratamento ao tumor nos testículos há cerca de uma semana