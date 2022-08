Haller: «A minha mulher ficou em choque e tive de ligar aos meus irmãos para apoiarem a minha mãe»

Sébastien Haller, avançado costa-marfinense do Borussia Dortmund que nos últimos meses foi diagnosticado com um tumor nos testículos , deu uma entrevista à 'ESPN' onde relatou como tem sido todo o processo, desde o momento em que começou a "sentir algo desconfortável na barriga"."Tudo começou quando senti algo desconfortável na barriga. A partir daí, fiz os exames e fomos ver o que se passava. Em menos de 24 horas fiz muitos exames. Tivemos de esperar pela cirurgia para saber exatamente o que era. Fiquei muito feliz por ter feito todos estes exames tão rápido", começou por referir.E prosseguiu: "A primeira coisa que pensei foi que não ia poder jogar pelo clube. Não parecia um bom 'negócio', mas quando começas a perceber o que se está a passar... precisei de ficar alguns dias no hospital sem me mexer. É nestes momentos que começas a perder a forma. A parte mais difícil foi dizer o que tinha às pessoas mais próximas, porque de resto a informação espalhou-se muito depressa. A minha mulher ficou em choque, mas a minha mãe... mãe é mãe. Liguei aos meus irmãos para me certificar que a apoiavam nesse momento, que ela não se sentia sozinha".Haller revelou ainda que está "muito bem" após os últimos tratamentos e que o seu objetivo principal é regressar aos relvados o quanto antes. "Neste momento sinto-me muito bem. Voltei ao ginásio assim que regressei a casa. Sinto que estou no mesmo nível que estava há uns meses e espero continuar. Tenho a minha irmã e mãe comigo, tenho comido bem. As pessoas estão a dar-me confiança. Quando vi que vários clubes me tinham mandado mensagens fiquei em choque. Muita gente se preocupou comigo, foi muito emotivo, algo que nunca esperei. Dá-nos uma motivação extra. O meu primeiro objetivo é voltar aos relvados e marcar o meu primeiro golo em frente aos adeptos do Dortmund. Vai ser um grande momento porque recebi muito apoio das pessoas. Graças a elas, vou estar de volta num instante", rematou.