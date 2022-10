Borussia Mönchengladbach afastado da Taça da Alemanha pelo líder da Segunda Liga

O Borussia Mönchengladbach saiu esta terça-feira derrotado da deslocação a Darmstadt (2-1) e foi, consequentemente, eliminado da Taça da Alemanha, na terceira ronda, na qual os favoritos de hoje seguiram em frente.

Diante do líder da Bundesliga2, o 'Gladbach' foi surpreendido à passagem do minuto 23, quando Phillip Tietz abriu o ativo ao bater o guarda-redes Tobias Sippel, que tinha rendido Sommer instantes antes.

No segundo tempo, Luca Netz restabeleceu a igualdade, aos 48 minutos, mas Aaron Seydel saltou do banco de suplentes para anotar o tento vitorioso do Darmstadt, aos 79.

Com o internacional português André Silva de início, o Leipzig, detentor do troféu, venceu sem dificuldades o Hamburgo, do segundo escalão, por 4-0, graças aos bis de Poulsen (33 e 36 minutos), o último com assistência do avançado luso, e a outros dois golos de Simakan (69') e Henrichs (81').

No conjunto do Hamburgo, o guarda-redes português Daniel Fernandes jogou os 90 minutos.

Dois tentos da autoria de Colo Muani (11') e Smolcic (18'), ainda antes de completados 20 minutos, resolveram a eliminatória a favor do Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, no reduto do modesto Stuttgarter Kickers (2-0).

De resto, o Mainz confirmou o favoritismo rumo à próxima fase, na deslocação a Lubeck (3-0), do quarto escalão, o Hoffenheim, com Eduardo Quaresma no banco, imperou na receção ao Schalke 04 (5-1), o Wolfsburgo superiorizou-se em casa do secundário Brauschweing (2-1) e o Bochum saiu vitorioso do campo do Elversberg (1-0), da terceira divisão.